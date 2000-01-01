Стилем десятилетия был «Нью лук», созданный Кристианом Диором. Утончённые образы и изящные платья, создающие силуэт похожий на песочные часы. Чтобы добиться такого эффекта, женщины носили удлинённые пышные юбки с завышенной талией и корсеты. В моде были девушки с пышными формами и тонкой талией. Бюст подчёркивался вырезами разнообразной формы, а талия корсетом.
В 1957 «Французская ассоциация нижнего белья» для своих членов установила следующие правила: «Грудь должна быть высокой и округлой, бедра— пышными. Бюстгальтеры и корсеты должны создавать женственный и элегантный силуэт, сочетающийся с платьями сезона». Создавать идеальную фигуру модницам помогало корректирующее бельё — корсеты, пояса, облегающие комбинации из нейлона.
В 60-х мода кардинально меняется. Силуэт «песочные часы» уже не актуален. На смену ему приходит мода на худощавость. Твигги - одна из самых знаменитых моделей того времени, носит одежду 40 размера.
В 1962 году в жизнь девушек приходит мини. В моду входит и новые фасоны платья - трапеция, А-силуэт. В моде абстрактные и геометрические принты, яркие цвета, сочетание белого и чёрного. Дизайнеры вдохновляются космической тематикой. В моде синтетические ткани. Макияж 60-х - большие стрелки с толстой обводкой, бледное лицо и губы.
Нижнее бельё становится более удобным. Модницы отказываются от корсетов, однако в моде остаются удлинённые утягивающие шортики, которые помогают подчеркнуть идеальную фигуру.
В 70-х годах мода становится более разноплановой и индивидуальной. Нет единого направления. Каждый выбирает стиль одежды, который соответствует мировоззрению и личной эстетике. Одежда - не просто мода, а способ самовыражения. В начале 70-х субкультура хиппи находится на пике популярности.
В моду приходят платья, юбки длины миди и макси. Женщины активно носят брюки и брючные костюмы разного кроя. Силуэты становятся объёмными и свободными. На смену синтетике приходит натуральность. В моде трикотажные и вязаные вещи.
Нижнее бельё становится удобнее. Популярен бюстгальтер с мягкой чашкой и кружевом. Трусики становятся меньше, и выглядят как те, что мы носим сейчас. Также в моде игривые сорочки, с декоративной отделкой.
Неоновые цвета, кудряшки, гетры, лайкровые лосины и безумное увлечение фитнесом – это одно из направлений, характерных для 80-х. Идеальное тело - символ высокого социального статуса. Поголовное увлечение фитнесом, боди-билдингом и шейпингом привело к появлению стиля «секси», где акцент делался на достоинствах фигуры. Лайкровые одежду носили как в спортзал так и в обычной жизни.
Женщина становится более эмансипированной. Она выглядит так, как ей хочется - сексуально, вульгарно, спортивно или наоборот, по деловому собранно. Появляется такое понятие как гардероб «бизнес вумен». Яркий пример - пиджаки оверсайз с плечиками.
Бельё становится откровеннее. В моде бикини с высоким вырезом бедра. Такие трусики подчёркивают стройность ног.
Грандж, секс и деним - вот основные направления, которыми можно охарактеризовать 90-е. Большое влияние на моду того времени оказала музыка. Рок-исполнители сделали популярным грандж. Майки с названием любимой рок-группы, мешковатые свитера, потрёпаные кеды и одежда тёмных оттенок - вот что носили поклонники этого стиля. Кстати, чёрная кожаная куртка пришла к нам именно из 90-ых.
Ещё один популярный тренд - деним. Джинсовую одежду носили абсолютно все. Из денима шили брюки, юбки, сарафаны и комбинезоны, сумки и даже обувь. Появились джинсовые костюмы.
Затем пришла мода на гиперсексуальность. Платья становились ещё короче, вырезы и разрезы - глубже. В моде бархат, латекс, роскошь и разврат, но с ноткой элегантности. Мода 90-х считается одной из самых сексуальных. Иконами стиля того времени стали супермодели: Кейт Мосс, Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд.
В моде максимально сексуальное бельё, кружевные комплекты, боди и чулки.
«Мур-мур, мы любим гламур» - вот девиз 2000-х. В моде как безудержный гламур, так и спортивный шик. Самый популярный цвет - розовый во всевозможных оттенках. Иконы стиля того времени - Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Кристина Агилера. Особым шиком того времени был велюровый спортивный костюм.
Ещё один тренд «нулевых» - джинсы с заниженной талией. Под них надевались стринги, которые выглядывали из штанов.
Самое популярное нижнее бельё из 2000-х - стринги и лифчик пушап.
Как бы странно это ни звучало сейчас мода не в моде. Решающую роль играет личный стиль человека. Главное, чтобы он смотрелся гармонично. Тренды представлены так широко, что каждый найдёт что-то для себя.
Партнёр проекта
Нижнее бельё для фотопроекта предоставлено брендом Milavitsa.
Фирменный магазин в Слуцке: ТЦ «Маяк», ул. Парижской Коммуны, 2/1, помещение 6.
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