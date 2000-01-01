

Грандж, секс и деним - вот основные направления, которыми можно охарактеризовать 90-е. Большое влияние на моду того времени оказала музыка. Рок-исполнители сделали популярным грандж. Майки с названием любимой рок-группы, мешковатые свитера, потрёпаные кеды и одежда тёмных оттенок - вот что носили поклонники этого стиля. Кстати, чёрная кожаная куртка пришла к нам именно из 90-ых.



Ещё один популярный тренд - деним. Джинсовую одежду носили абсолютно все. Из денима шили брюки, юбки, сарафаны и комбинезоны, сумки и даже обувь. Появились джинсовые костюмы.



Затем пришла мода на гиперсексуальность. Платья становились ещё короче, вырезы и разрезы - глубже. В моде бархат, латекс, роскошь и разврат, но с ноткой элегантности. Мода 90-х считается одной из самых сексуальных. Иконами стиля того времени стали супермодели: Кейт Мосс, Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд.



В моде максимально сексуальное бельё, кружевные комплекты, боди и чулки.

